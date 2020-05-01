Глава Роспотребнадзора назвала правильным введение «масочного» режима

https://static.news.ru/photo/e149f128-8bd9-11ea-a940-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские регионы, которые приняли решение ввести обязательное ношение масок для жителей из-за пандемии COVID-19, поступают правильно. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

В интервью радио «Комсомольская правда» она оценила введение «масочного» режима в Подмосковье. Глава региона Андрей Воробьёв обязал всех жителей носить защищающие органы дыхания маски с 12 мая. Это необходимо будет делать в общественных местах, магазинах, аптеках, в общественном транспорте. Такие меры приняты и в других российских субъектах.

Количество таких регионов ежедневно растёт, которые ввели обязательный «масочный» режим. И я абсолютно их поддерживаю, они правильно всё делают. Потому что, если уж выйти за пределы родного дома, который сегодня для нас единственная крепость, то сделать это нужно так, чтобы не нанести вред ни себе, ни окружающим, — подчеркнула Попова.

Сейчас в мире COVID-19 выявлен у более чем 3,2 млн человек. Свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, заболел 114 431 человек. Победить болезнь удалось 13 220 пациентам, жертвами коронавирусной инфекции стали 1169.

Как писал NEWS.ru, ранее губернатор Подмосковья поручил обеспечить запас масок в аптеках.