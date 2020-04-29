Жителям Подмосковья раздали около полумиллиона медицинских масок

https://static.news.ru/photo/39b16670-8b03-11ea-8d80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил число защитных масок, которые раздали жителям Московской области. Их оказалось более 500 тысяч штук.

Мы продолжим акцию по бесплатной раздаче масок. За прошедшие две недели раздали полмиллиона. Дал команду сделать еще столько же, — заявил Воробьёв.

Помимо этого, в Подмосковье ежедневно делают около восьми тысяч тестов на коронавирус. Власти намерены в ближайшее время увеличить число до девяти.

Как ранее информировал NEWS.ru, в Московской области готовятся внедрить масочный режим при выходе из дома. Об этом заявил глава региона.