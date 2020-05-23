Число заражённых коронавирусом в Омской области превысило тысячу

Количество случаев заражения коронавирусом в Омской области превысило тысячу и составило 1044. Из них в Омске зарегистрировано 59 новых случаев, от одного до четырёх — ещё в шести районах.
Выздоровели 243 человека за всё время пандемии, умерли 18 больных, под наблюдением врачей находятся 3672 пациента, сообщает оперативный штаб по региону.
В России число заболевших коронавирусом составило 344 481, выздоровели 113 299 больных, умер 3541 пациент. В мире заразились более 5,3 млн человек, умерли свыше 340 тысяч.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Архангельской области за сутки зарегистрировано 126 новых случаев инфицирования коронавирусом. Этот новый рекорд, который перекрыл рекордные показатели предыдущих двух дней, сообщили в оперативном штабе региона.
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