Число заражённых коронавирусом в Омской области превысило тысячу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Крыма Сергей Аксёнов с 24 мая сделал пребывание в обсерваторах платным для тех, кто прибыл на полуостров из других регионов.

По информации RT, глава республики подписал указ о введении 14-дневного режима изоляции для прибывающих на полуостров, обязав туристов или работодателей, направивших человека в командировку, оплачивать проведение тестов и проживание. Расходы...