Число пострадавших при ударе по Мелитополю увеличилось до 10 Балицкий: число пострадавших при ракетном ударе по Мелитополю увеличилось до 10

Фото: Социальные сети

База отдыха в Мелитополе, подвергшаяся ракетному обстрелу, полностью разрушена. В результате пострадали 10 человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Сегодня около 21.00 по окраине Мелитополя нанесены артиллерийские удары украинскими ракетами РСЗО Himars. ПВО на излете было сбито две ракеты, четыре достигли своей цели, — рассказал Балицкий.

По его словам, представители ВСУ совершили «четыре целенаправленных удара» по коттеджному поселку на выезде из города. В результате оказалась полностью разрушена база отдыха, где в то время находились отдыхающие и персонал. По предварительным данным, два человека погибли, десять пострадали. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Также Балицкий добавил, что на месте происшествия работают спасатели, производится разбор завалов.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинская армия нанесла удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по гостиничному комплексу «Привал охотника» в Мелитополе. Он уточнил, что после прилета снаряда в гостиничном комплексе начался пожар