Число погибших в результате взрыва в Нижневартовске выросло до пяти ТАСС: число погибших в результате взрыва в Нижневартовске выросло до пяти человек

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число погибших в результате взрыва в пятиэтажном доме Нижневартовска увеличилось до пяти человек, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Отмечается, что причиной произошедшего мог стать разгерметизированный газовый баллон, который был обнаружен на втором этаже. Само здание не было газифицировано.

Агентство уточняет, что представители МЧС подтвердили гибель двух человек, трое, по их информации, находятся под завалами.

Медики также госпитализировали в Нижневартовскую окружную клиническую больницу трех пострадавших в результате обрушения этажей жилого дома, двое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Число пострадавших достигло 10 человек.

4 декабря на улице Мира в Нижневартовске произошло обрушение второго и третьего этажей в жилом пятиэтажном доме из-за взрыва. Telegram-канал Ural Mash пишет, что из дома были эвакуированы 52 человека. По данным Telegram-канала «112», число эвакуированных — 25 человек. Официально МЧС не давало комментарии.

20 ноября ЧП произошло в пятиэтажке населенного пункта Тымовское на Сахалине. По информации экстренных служб, на балконе одной из квартир взорвался газовый баллон, из-за чего обрушился целый подъезд. Специалисты приняли решение срочно демонтировать его. По словам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, если этого не сделать, может обрушиться другая часть здания. После трагедии возбуждено два уголовных дела, они переданы в центральный аппарат Следственного комитета. В Тымовском районе был объявлен траур.