Число обратившихся за медпомощью в Буйнакске превысило 100 человек

https://static.news.ru/photo/0f8ec086-5646-11eb-a503-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В Буйнакске возросло количество пострадавших в результате массового отравления. За медицинской помощью обратились 115 человек.

В больницы города госпитализированы 83 человека, в том числе 69 детей. Врачи оценивают их состояние как лёгкой и средней степени тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Там добавили, что за последние сутки выписаны 26 человек, из которых 16 — дети.

Согласно предварительной информации, причиной массового отравления могла стать загрязнённая питьевая вода. Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предположил, что к этому могла привести коммунальная авария.

Здесь или авария была какая-то на водопроводе, которая контаминировала. Или, не проведя ремонтные работы и не обеспечивая обеззараживание воды, подавали её населению, — сказал он.

Депутат добавил, что если имело место загрязнении воды нечистотами, то отсроченным последствием её употребления могут стать брюшной тиф или энтеральный гепатит.

В мэрии Буйнакска предупредили жителей о проведении профилактических мероприятий на объектах водоснабжения и порекомендовали употреблять только бутилированную воду.

Ранее NEWS.ru писал, что следственные органы Дагестана в связи с массовым отравлением возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. В городе на 10 дней закрыли все детские сады.