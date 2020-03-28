https://static.news.ru/photo/a122d2ba-70b6-11ea-9455-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Число выявленных больных с коронавирусом за сутки выросло в четыре раза в Бурятии. Теперь их восемь человек.

На 27 марта инфицированных больных было двое. В стационаре республиканской больницы находятся 57 человек, из которых у восьми подтверждён коронавирус. Тяжёлых пациентов нет, сообщает РИА Новости.

Тест на коронавирус сдал глава республики Алексей Цыденов. Результат оказался отрицательным.

Под медицинским наблюдением на данный момент находятся 1176 человек. Из них восемь китайцев и двое японцев, которые помещены в обсерватор на базе социально-реабилитационного отделения в Верхней Берёзовке.

Остальные наблюдаются на дому, им выписано 138 больничных. Всего за весь период под медицинским наблюдением находились 1638 человек, прибывших из неблагополучных стран.

Диагностику проводит центр гигиены и эпидемиологии республики. Тесты имеются в достаточном количестве.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в США к 28 марта превысило 100 тысяч. Это новый рекорд для нынешней пандемии.