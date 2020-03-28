Число выявленных больных с коронавирусом за сутки выросло в четыре раза в Бурятии. Теперь их восемь человек.
На 27 марта инфицированных больных было двое. В стационаре республиканской больницы находятся 57 человек, из которых у восьми подтверждён коронавирус. Тяжёлых пациентов нет,
Тест на коронавирус сдал глава республики Алексей Цыденов. Результат оказался отрицательным.
Под медицинским наблюдением на данный момент находятся 1176 человек. Из них восемь китайцев и двое японцев, которые помещены в обсерватор на базе социально-реабилитационного отделения в Верхней Берёзовке.
Остальные наблюдаются на дому, им выписано 138 больничных. Всего за весь период под медицинским наблюдением находились 1638 человек, прибывших из неблагополучных стран.
Диагностику проводит центр гигиены и эпидемиологии республики. Тесты имеются в достаточном количестве.
Ранее NEWS.ru сообщал, что число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в США к 28 марта превысило 100 тысяч. Это новый рекорд для нынешней пандемии.
Добавьте наши новости в избранные источники