https://static.news.ru/photo/350598ac-707e-11ea-9b5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в США к 28 марта превысило 100 тысяч. Это новый рекорд для нынешней пандемии.

Данные Университета Джонса Хопкинса на 17:30 по местному времени (0:30 мск) свидетельствуют, что на территории страны уже скончались 1544 человека. Больше всего заразившихся в Нью-Йорке, где летальных случаев зарегистрировано 366. Следующим идёт город Кинг в штате Вашингтон со 109 случаями. Выздоровели в США пока только 862 человека.

Соединённые Штаты более чем на 10 тысяч зарегистрированных случаев превзошли Италию и на 15 тысяч — Китай.

Ранее NEWS.ru сообщал, что накануне число летальных случаев из-за коронавируса за день увеличилось в Соединённых Штатах на 252 — до 1246. Такую статистику приводят американские центры по контролю и профилактике заболевания. Днём 26 марта в стране было зафиксировано 85 356 случаев коронавируса, что на 16 916 случаев больше по сравнению с предыдущим подсчётом днём ранее.