Число летальных случаев из-за коронавируса за день увеличилось в Соединённых Штатах на 252 — до 1246. Такую статистику приводят американские центры по контролю и профилактике заболевания.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что США вышли на первое место в мире по заболеваемости коронавирусом, обогнав Китай, с которого началась пандемия. Одни аналитики объясняют это масштабной кампанией диагностики — тестирования на вирус, развёрнутой в Америке за последнюю неделю. Другие винят в этом администрацию Дональда Трампа, которая «проспала» начало эпидемии и приняла необходимые меры слишком поздно. Тем не менее рейтинг главы Белого дома растёт: в кризис американцы сплотились вокруг фигуры национального лидера.
Границу в 83 тысячи заболевших США перешли 26 марта. Для сравнения: в Китае до сих пор числятся чуть меньше чем 82 тысячи заражённых COVID-19, большая часть из которых уже выздоровела. Италия находится на третьем месте с 80,5 тысячами инфицированными.
По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 538 тысяч человек, 24,2 тысячи умерли, более 124 тысяч выздоровели.
В России выявлено 1036 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки зарегистрировано 196 случаев, из них в Москве — 157. Выписаны по выздоровлении 45 человек, умерли четыре человека.
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