https://static.news.ru/photo/997c37d4-7059-11ea-a126-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keiko Hiromi/Global Look Press

Число летальных случаев из-за коронавируса за день увеличилось в Соединённых Штатах на 252 — до 1246. Такую статистику приводят американские центры по контролю и профилактике заболевания.

Как сообщает Reuters, днём 26 марта, по данным центров, в стране было зафиксировано 85 356 случаев коронавируса, что на 16 916 случаев больше по сравнению с предыдущим подсчётом днём ранее. Также отмечается, что число смертей за этот же период возросло на 252 — до 1246.

Ранее NEWS.ru писал, что США вышли на первое место в мире по заболеваемости коронавирусом, обогнав Китай, с которого началась пандемия. Одни аналитики объясняют это масштабной кампанией диагностики — тестирования на вирус, развёрнутой в Америке за последнюю неделю. Другие винят в этом администрацию Дональда Трампа, которая «проспала» начало эпидемии и приняла необходимые меры слишком поздно. Тем не менее рейтинг главы Белого дома растёт: в кризис американцы сплотились вокруг фигуры национального лидера.

Границу в 83 тысячи заболевших США перешли 26 марта. Для сравнения: в Китае до сих пор числятся чуть меньше чем 82 тысячи заражённых COVID-19, большая часть из которых уже выздоровела. Италия находится на третьем месте с 80,5 тысячами инфицированными.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 538 тысяч человек, 24,2 тысячи умерли, более 124 тысяч выздоровели.

В России выявлено 1036 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки зарегистрировано 196 случаев, из них в Москве — 157. Выписаны по выздоровлении 45 человек, умерли четыре человека.