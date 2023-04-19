Четырехлетнему ребенку оторвало пальцы эскалатором в торговом центре В Махачкале четырехлетнему ребенку оторвало пальцы эскалатором в торговом центре

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В Махачкале в торговом центре по проспекту Имама Шамиля четырехлетнему ребенку засосало кисть на эскалаторе. В пресс-службе регионального Минздрава рассказали KP.RU, что пострадавшему размозжило и оторвало пальцы. Мальчик был экстренно госпитализирован, ему провели операцию, сейчас его состояние оценивается как стабильное.

Восстановить пальцы после разможжения было невозможно. Состояние ребенка сейчас стабильное, его жизни ничто не угрожает, — пояснили в ведомстве.

В Минздраве напомнили, что в общественных местах много потенциально опасных для детей конструкций, поэтому родителям следует быть особенно внимательными. В пресс-службе также уточнили, что пострадавшему мальчику два года. В МВД по республике отметили, что по факту причинения тяжкого вреда здоровью ребенка проводится проверка.

Ранее в интернете были опубликованы кадры с моментом ЧП, в котором 11-летнего ребенка затянуло в конструкцию эскалатора на станции метро «Окружная». На видео облокотившемуся на поручень мальчику зажало голову. Отец пытался помочь ребенку. На место происшествия прибыли спасатели и врачи. Сотрудники МЧС достали мальчика, и его экстренно госпитализировали в реанимацию.