Опубликовано видео с ребенком, которому зажало голову на эскалаторе в метро

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В Сети появилось видео с моментом «засасывания» 11-летнего мальчика в конструкцию эскалатора на станции метро Окружная в Москве, его опубликовал Telegram-канал Baza. На кадрах видно, как облокотившемуся на поручень эскалатора мальчику зажимает голову. Его сопровождающий и проходящие мимо люди пытаются вытащить его, однако это им не удается.

По данным авторов, ребенка удалось вытащить только после прибытия спасателей. У него диагностировали многооскольчатый перелом, вывих нижней челюсти, а также множественные ушибы мягкой ткани головы и лица.

Инцидент произошел 3 января. Во время поездки на эскалаторе ребенок положил голову на руку, которая лежала на поручне. Руку мальчика затянуло под навесную конструкцию, а затем и голову. На место происшествия прибыли спасатели и врачи. Сотрудники МЧС достали ребенка, и его экстренно госпитализировали в реанимацию детской больницы.

Ранее сотрудники безопасности Московского метрополитена задержали пассажира после того, как приборы дали сигнал о наличии взрывчатки. Частицы взрывчатого вещества были обнаружены на его кроссовках. Объяснить их наличие задержанный не смог.

До этого дептранс Москвы сообщил, что на станции МЦД-2 «Новохохловская» произошло задымление. В результате происшествия никто не пострадал.