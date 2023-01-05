Пассажира московского метро задержали из-за следов взрывчатки на кроссовках

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники безопасности Московского метрополитена задержали пассажира после того, как приборы дали сигнал о наличии взрывчатки, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». Частицы взрывчатого вещества были обнаружены на его кроссовках. Объяснить их наличие задержанный не смог.

Это произошло на станции метро Кутузовская. 18-летнего пассажира осмотрели, и на его обуви были обнаружены частицы взрывчатого вещества — тринитротолуола.

Он пояснил, что приехал в Москву на учебу, где поступил в Московскую академию предпринимательства и также занялся перепродажей кроссовок, купленных на рынке Садовод. Обувь, на которой обнаружили частицы тринитротолуола, так же была куплена на этом рынке.

Полиция проводит проверку по данному факту.

Ранее суд в Феодосии приговорил медсестру и активистку Ирину Данилович (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) к семи годам колонии общего режима и штрафу в 50 тысяч рублей за незаконное приобретение и хранение взрывчатки. При обыске у обвиняемой изъяли устройство, сделанное из 200 граммов взрывчатого вещества и медицинских иголок, а также «переписку антироссийского содержания».