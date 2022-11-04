В Москве закрыли станцию МЦД-2 «Новохохловская» из-за задымления

Фото: Михаил Почуев/ТАСС

В Москве на станции МЦД-2 «Новохохловская» произошло задымление, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram. В результате происшествия никто не пострадал. На месте работают пожарные. Поезда Курского направления МЖД и диаметра МЦД-2 временно следуют без остановки на станции.

Поезда D2 и Курского направления временно следуют без остановки на станции «Новохохловская» из-за задымления в одном из помещений. Пострадавших нет. На месте работают пожарные, — говорится в сообщении Дептранса.

В ведомстве уточнили, что поезда начнут останавливаться на «Новохохловской» после завершения противопожарных работ. В настоящий момент москвичам предлагают воспользоваться одноименной станцией Московского центрального кольца (МЦК).

Утром 28 октября вход на станцию метро «Котельники» на юго-востоке Москвы временно закрыли из-за сбоя на фиолетовой ветке. Также были увеличены интервалы движения поездов и остановлено движение от станции «Котельники» до станции «Жулебино». В столичном департаменте транспорта сообщили, что это было сделано для проверки инфраструктуры.

Там также уточнили, что «при малейшем подозрении» работники метрополитена проверяют все системы, связанные с движением поездов, для обеспечения безопасности перевозок. В настоящее время проверка завершена, все устройства работают штатно.