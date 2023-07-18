Четырехкилометровая пробка образовалась у въезда на Крымский мост

Фото: Макс Ветров/РИА Новости

Пробка протяженностью около четырех километров образовалась перед заездом на Крымский мост, сообщили в оперативном штабе региона. Там уточнили, что очередь из автомобилей наблюдается со стороны Краснодарского края.

В Темрюкском районе по направлению к Крымскому мосту образовалась очередь около четырех километров, — заявили представители оперштаба.

Власти региона добавили, что всего в Темрюкском районе были организованы 50 постов досмотра машин. На них работают экипажи дорожной службы. Также для граждан были установлены биотуалеты и пункты раздачи воды. По данным ведомства, на площадке перед АЗС «Лукойл» очереди из автомобилей не наблюдается.

Помимо этого, на Керченской переправе ходят паромы «Мария», «Лаврентий» и «Керченский-2», перевозящие как грузовые, так и легковые автомобили. Пассажиров без личного транспорта доставляют в порт.

Ранее член республиканской Общественной палаты Олег Кузнецов призвал туристов, отдыхающих в Крыму, не опасаться атак беспилотников. Он объяснил, что целями дронов обычно выступают военные объекты. Кроме того, за безопасность в регионе отвечают системы радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.