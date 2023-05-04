Четыре жилых дома пострадали от пожара в Тюменской области

Фото: 54.mchs.gov.ru

В результате пожара в селе Салаирка Тюменской области повреждения получили четыре частных дома. Из зоны горения были эвакуированы семь человек. Никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.

4 мая 2023 года в 02.46 (00.46 мск) поступило сообщение о том, что по улице Новая села Салаирка Тюменского муниципального района горят четыре частных дома. В 04.16 (02.16 мск) пожар был локализован на площади около 500 квадратных метров, — говорится в сообщении.

В настоящее время возгорание ликвидировано, ведутся работы по разбору и проливке конструкций. В тушении пожара были задействованы 126 человек и 46 единиц спецтехники.

На месте пожара присутствовал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Ранее сообщалось, что в районе Салаирки ведутся работы по тушению ландшафтного пожара площадью порядка 70 гектаров.

3 мая стало известно о том, что в Курганской области эвакуируют 342 жителей села Озерное из-за ландшафтного пожара. По данным МЧС, фронт возгорания составляет полтора километра, в борьбе с огнем задействованы 84 человека и 10 единиц техники, в том числе авиация.

Также сообщалось, что в Кетовском районе Курганской области огонь с горящей травы перекинулся на здания. Первоначально площадь пожара составляла 300 квадратных метров, а затем возросла до шести тысяч квадратных метров.