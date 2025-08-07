Четыре российских региона подверглись утренней атаке беспилотников ВСУ Минобороны РФ: 43 БПЛА сбиты в Крыму и еще трех областях

Средства ПВО сбили 43 беспилотника ВСУ, которые атаковали российские регионы утром 7 августа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В частности, БПЛА уничтожили в Брянской, Смоленской и Калужской областях, а также в Крыму.

С 06:20 до 10:35 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что мощный взрыв прогремел минувшей ночью в поселке Афипский. Источник связал это событие с атакой беспилотников. По словам очевидцев, после взрыва на территории одного из местных предприятий был виден черный дым.

До этого губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что в регионе сбиты четыре беспилотника ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет, на местах работают оперативные службы.

Тем временем в Минобороны РФ сообщили, что системы ПВО сбили 82 украинских беспилотника в российских регионах. Больше всего дронов нейтрализовали над акваторией Азовского моря — 31.