Четверо детей погибли при столкновении «Лады» с фурой в Мордовии

Фото: МВД по Республике Мордовия

Пять человек погибли в ДТП на 31 км автодороги Саранск — Сурское — Ульяновск возле мордовского села Большие Ремезенки, сообщает управление МВД по республике. Водитель «Лада Ларгус» выехала навстречу грузовику, загруженному пивом. В результате женщина, сидевшая за рулем легковушки, и четверо несовершеннолетних пассажиров скончались.

Легковой автомобиль выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с фурой. По касательной также была задета автомашина «Хендай Верна». В результате столкновения «Лада Ларгус» загорелась и все возможные пассажиры вышеуказанного автомобиля погибли. По предварительным данным, в машине за рулем была женщина 1986 года рождения и в качестве пассажиров четверо несовершеннолетних детей, — сообщает пресс-служба УМВД.

На месте ДТП работают спецслужбы. Движение автомобилей по трассе ограничено.

Ликвидировать пожар удалось лишь спустя 44 минуты после звонка в службу «112», сообщили изданию Info-RM в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС Мордовии. Также в МЧС отметили, что пострадал и дальнобойщик, управлявший фурой.

Ранее в Москве на 60-м км Киевского шоссе произошло массовое ДТП с 10 машинами. Там столкнулись два грузовика и восемь легковушек. Из-за ДТП было перекрыто движение на двух полосах.

Также 19 февраля стало известно об аварии а федеральной трассе «Байкал» в Иркутской области. В результате ДТП 11-летняя девочка скончалась при доставлении в медицинское учреждение. Также медицинская помощь понадобилась девятилетнему пассажиру и водителю иномарки.