Человек погиб от детонации взрывателя в пункте приема металла в Уфе

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Взрыватель артиллерийского снаряда сдетонировал в пункте приема металлолома в Уфе и убил одного сотрудника, передает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник. Взрыв произошел в 12:36 мск 14 мая. Указанную причину взрыва назвали прибывшие на место саперы Росгвардии.

Приехавшие на место саперы Росгвардии установили, что на частном предприятии по приему металла произошла детонация взрывателя артиллерийского снаряда, — заявил источник.

Помещение при взрыве не получило разрушений. Саперы обнаружили в пункте приема еще четыре взрывателя, три из которых были в разобранном виде.

Сейчас правоохранители устанавливают, как снаряды могли оказаться в пункте приема металлолома.

По данным «112», взрыв случился на открытой площадке, что помогло избежать большего количества жертв и разрушений.

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