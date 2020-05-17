Часть Росгвардии отправили на карантин из-за заразившегося COVID-19 бойца

Часть Росгвардии в Челябинской области отправлена на карантин в связи с выявлением коронавируса у одного из бойцов.
Инцидент произошёл в городе Озёрске. Предполагается,что инфекция была завезена из Дагестана, где ранее был заболевший росгвардеец,
В пресс-службе управления Росгвардии по региону пообещали прокомментировать произошедшее позднее.
Согласно последним данным, в Озёрске зафиксировано 22 случая заражения коронавирусом. Один человек выздоровел.
Ранее NEWS.ru писал, что в общей сложности в Росгвардии выявлено около 340 случаев COVID-19. В ведомстве отметили что среди заразившихся бойцов нет тяжело больных.
В России, согласно последним данным, 290,6 тысячи случаев заражения. Выздоровели 70,2 тысячи, умерли — 2,7 тысячи. В Москве 142,8 тысячи заражённых. Справились с болезнью около 27,5 тысячи, скончались 1,5 тысячи.
В мире 4,8 млн инфицированных. Более 1,8 млн выздоровели, свыше 316,7 скончались.
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