Часть Росгвардии отправили на карантин из-за заразившегося COVID-19 бойца

https://static.news.ru/photo/c52763d4-98e2-11ea-9ae9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Часть Росгвардии в Челябинской области отправлена на карантин в связи с выявлением коронавируса у одного из бойцов.

Инцидент произошёл в городе Озёрске. Предполагается,что инфекция была завезена из Дагестана, где ранее был заболевший росгвардеец, сообщает URA.RU со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

В пресс-службе управления Росгвардии по региону пообещали прокомментировать произошедшее позднее.

Согласно последним данным, в Озёрске зафиксировано 22 случая заражения коронавирусом. Один человек выздоровел.

Ранее NEWS.ru писал, что в общей сложности в Росгвардии выявлено около 340 случаев COVID-19. В ведомстве отметили что среди заразившихся бойцов нет тяжело больных.

В России, согласно последним данным, 290,6 тысячи случаев заражения. Выздоровели 70,2 тысячи, умерли — 2,7 тысячи. В Москве 142,8 тысячи заражённых. Справились с болезнью около 27,5 тысячи, скончались 1,5 тысячи.

В мире 4,8 млн инфицированных. Более 1,8 млн выздоровели, свыше 316,7 скончались.