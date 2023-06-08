Бывший красноярский губернатор Усс избран сенатором Заксобрание Красноярского края избрало экс-губернатора Усса на пост сенатора от региона

Фото: Пресс-служба губернатора Красноярского края/РИА Новости

Александр Усс

Законодательное собрание Красноярского края избрало бывшего губернатора Александра Усса на пост сенатора от региона, сообщает во «ВКонтакте» пресс-служба законодательно органа. За кандидатуру Усса проголосовали 39 из 44 краевых депутатов. Других претендентов на этот пост выдвинуто не было.

Депутаты краевого парламента большинством голосов наделили полномочиями сенатора РФ от Красноярского края Александра Викторовича Усса, — говорится в сообщении Заксобрания Красноярского края.

20 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Александр Усс был отправлен в отставку с должности губернатора Красноярского края. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Михаил Котюков, до этого занимавший должность заместителя министра финансов.

Политолог Алексей Макаркин предположил в разговоре с NEWS.ru, что переходить на работу в правительство бывшему губернатору поздновато, однако он может получить должность в Совете Федерации. Эксперт уточнил, что Усс останется в «элите», так как ситуация с его сыном, сбежавшим из-под домашнего ареста в Италии, так или иначе разрешилась.