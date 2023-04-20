Путин сменил главу Красноярского края Путин подписал указ об отставке Усса и назначении Котюкова врио главы Красноярского края

Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Александр Усс отправлен в отставку с поста губернатора Красноярского края. Временно исполняющим его обязанности назначен Михаил Котюков, до этого занимавший должность заместителя министра финансов. Указ размещен на сайте Кремля.

Согласно документу, глава государства принял отставку Александра Усса «по собственному желанию». Указ вступил в силу 20 апреля. Ранее в этот день Александр Усс рассказал о предложении Путина «продолжить работу на федеральном уровне» с возможностью заниматься и «вопросами социально-экономического развития» Красноярского края.

О новой должности Усс не распространялся. Предположительно, его ожидает кресло сенатора Законодательного собрания Красноярского края. На должности губернатора края Усс работал с 2018 года, его полномочия истекали в нынешнем году.

Михаил Котюков родился в Красноярске. В краевой администрации он работал с 2003 года, с 2020-го стал заместителем министра финансов.

Назначить Котюкова Михаила Михайловича временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Красноярского края, — отмечается в указе президента.

Ранее сообщалось, что отставка Александра Усса не повлияет на ход проведения выборов главы региона. Об этом сообщил председатель краевого избиркома Алексей Подушкин. По его словам, сами выборы будут назначены уже в июне, деньги в бюджете края на эти выборы запланированы. Голосование пройдет по плану в сентябре, политические партии выдвинут своих кандидатов, уточнил сказал глава красноярского избиркома.