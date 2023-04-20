«В правительство поздновато»: Макаркин рассказал о новой должности Усса Политолог Макаркин считает, что Александр Усс может получить должность в Совете Федерации

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Александр Усс

Губернатор Красноярского края Александр Усс может получить должность в Совете Федерации, предположил в разговоре с NEWS.ru политолог, вице-президент Центра политических технологий НИУ ВШЭ Алексей Макаркин. По его словам, 68-летнему губернатору переходить на работу в правительство поздновато.

Поскольку Александру Уссу на данный момент 68 лет, в правительство ему уже поздновато. А вот занять какую-нибудь должность в Совете Федерации он может вполне. Тем более что мы имеем достаточно случаев перехода губернаторов в Совфед, — заявил Макаркин.

Он уточнил, что губернатор останется в «элите», так как ситуация с его сыном, сбежавшим из-под домашнего ареста в Италии, так или иначе разрешилась.

Ранее Усс сообщил в Telegram о своем уходе с поста главы региона. По его словам, российский лидер Владимир Путин предложил ему продолжить работать на федеральном уровне.

Сына политика Артема Усса арестовали в октябре прошлого года в аэропорту Милана по запросу США. Прокуратура Соединенных Штатов Америки обвинила его в нарушении американских санкций против России и Венесуэлы, отмывании денег и незаконных сделках. Усса-младшего поместили под домашний арест в Италии, откуда он сбежал.