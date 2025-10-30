Бывшего главу Бугульмы «пустили по миру» Верховный суд изъял у экс-главы Бугульмы Закирова имущество на 115 млн рубле

Верховный суд Татарстана подтвердил решение об изъятии имущества на 115 млн рублей у семьи бывшего главы Бугульмы Линара Закирова в пользу государства, сообщает прокуратура Татарстана. Апелляция сочла правомерным прежний вердикт, вынесенный Высокогорским судом.

Апелляционная инстанция оставила без изменений решение суда о возврате в доход государства имущества экс-мэра Бугульмы Линара Закирова и его родственников общей стоимостью более 115 млн рублей, — уточняется в публикации.

В пресс-службе ведомства добавили, что траты Закирова существенно превышали его задекларированные доходы. В перечне имущества значатся объекты недвижимости в Москве, Казани и Сочи, а также премиальный автомобиль Porsche Cayenne.

Ранее Счетная палата России предложила внести поправки в закон о приватизации и снять ограничения на продажу недвижимости, относящейся к коррупционному имуществу. Всего примерно за 14 лет в доход государства перешло почти 9 тыс. таких объектов. Их стоимость превышает 113 млрд рублей. Однако эффективно работать с коррупционным имуществом мешают бюрократические нюансы.