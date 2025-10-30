Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 12:36

Бывшего главу Бугульмы «пустили по миру»

Верховный суд изъял у экс-главы Бугульмы Закирова имущество на 115 млн рубле

Здание Верховного суда Татарстана Здание Верховного суда Татарстана Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Верховный суд Татарстана подтвердил решение об изъятии имущества на 115 млн рублей у семьи бывшего главы Бугульмы Линара Закирова в пользу государства, сообщает прокуратура Татарстана. Апелляция сочла правомерным прежний вердикт, вынесенный Высокогорским судом.

Апелляционная инстанция оставила без изменений решение суда о возврате в доход государства имущества экс-мэра Бугульмы Линара Закирова и его родственников общей стоимостью более 115 млн рублей, — уточняется в публикации.

В пресс-службе ведомства добавили, что траты Закирова существенно превышали его задекларированные доходы. В перечне имущества значатся объекты недвижимости в Москве, Казани и Сочи, а также премиальный автомобиль Porsche Cayenne.

Ранее Счетная палата России предложила внести поправки в закон о приватизации и снять ограничения на продажу недвижимости, относящейся к коррупционному имуществу. Всего примерно за 14 лет в доход государства перешло почти 9 тыс. таких объектов. Их стоимость превышает 113 млрд рублей. Однако эффективно работать с коррупционным имуществом мешают бюрократические нюансы.

имущество
суды
апелляции
прокуратура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Голые супруги устроили бои на проезжей части
Стало известно, могут ли Усольцевы оставаться в живых спустя месяц без еды
«Так даже животное не поступит»: убийцу девочки приговорили к пожизненному
Политолог ответил, зачем США просят КНР урегулировать конфликт на Украине
Песков раскрыл, поступили ли от США предложения по вопросу ДСНВ
В Кремле не знали о планах Трампа на ядерные испытания
Песков не подтвердил экспертные контакты России и США о ядерном разоружении
Кардиолог объяснил, как поддержать здоровье сосудов
В Кремле надеются, что Трамп правильно проинформирован об испытаниях России
Садовые работы в ноябре: готовим участок к зиме правильно и просто
Песков раскрыл, назначены ли переговоры Путина с Си Цзиньпином
В Кремле отреагировали на заявления Трампа об испытании ядерного оружия
В Кремле рассказали, находятся ли в тупике переговоры России и США
Песков заявил, что испытания «Буревестника» никак не относятся к ядерным
В Британии призвали к срочным переговорам США и России
Песков рассказал об ответе России на нарушение ядерного моратория
Песков раскрыл, вступили ли Россия и США в новую гонку вооружений
Стилист рассказал о трендовых оттенках окрашивания волос на зиму
«Новатэк» призвал к международной кооперации для освоения Арктики
Москвичей призвали прекратить подкармливать грачей
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.