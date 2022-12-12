Бурятский Новый год предложили отпраздновать замером глубины Байкала Академик Тулохонов предложил отметить праздник Сагаалган измерением глубины Байкала

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Столетие Бурятии и бурятский Новый год Сагаалган следует отметить измерением глубины Байкала, предложил академик Арнольд Тулохонов на правительственном брифинге для СМИ 12 декабря. По его словам, которые передает «МК в Бурятии», над самым глубоким местом водоема у острова Ольхон нужно сделать большую полынью и провести там массовые празднования.

У нас наступает бурятский Новый год, который будет, я надеюсь, посвящён столетию нашей республики. И я <...> предложил отметить национальный праздник Сагаалган на льду Байкала — над самым глубоким местом у острова Ольхон. Сделать большую полынью, провести там массовые мероприятия, в том числе и массовые измерения глубины озера Байкал, — заявил Тулохонов.

Академик предложил коллективно опустить на дно Байкала лот — специальный прибор для измерения глубины. После замера ученый предлагает нарезать его на сувенирные кусочки и раздать участникам массовых мероприятий.

Ученые ранее рассказали об итогах экспедиции на архипелаг Ушканьи Острова на озере Байкал, в рамках которой им удалось пересчитать нерп и сделать более сотни видеозаписей поведения этих животных. Экспедицию организовал Институт проблем экологии и эволюции Российской академии наук (ИПЭЭ РАН) при поддержке Фонда «Озеро Байкал» и ФГБУ «Заповедное Подлеморье».