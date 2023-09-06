Бурятских школьников «накормили» батончиками с червями

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В школе № 47 в Улан-Удэ детям на десерт раздали злаковые батончики с червями, сообщает «МК в Улан-Удэ». Как отмечается, дети обнаружили живые личинки в некоторых упаковках, выданных на обед. В городском комбинате школьного питания заверили, что партию испорченного лакомства уже вернули производителю.

Как отмечается, детей и их родителей возмутило качество питания и они опубликовали видео в социальных сетях.

Там же, в комментариях директор городского комбината школьного питания Алла Шахова пояснила, что при приемке продуктов питания вскрывались 15 батончиков, никаких дефектов в них обнаружено не было. Испорченный товар, по ее словам, уже вернули производителю.

Ранее нутрициолог Оксана Ковылкина рассказала, из чего должен состоять рацион школьника. По ее словам, в него должны входить крупы, цельнозерновые макароны, хлеб, бобовые, мясо, рыба, овощи и фрукты. Такое питание, уточнила она, позволит обеспечить организм ребенка всеми необходимыми минералами, витаминами и микроэлементами.

Ковылкина подчеркнула, что еда не должна использоваться в качестве награды, поэтому не следует обещать купить сладости за какие-либо достижения или в виде средства успокоения.

До этого председатель правления Ассоциации социального питания Андрей Плышевский высказался против единого стандартизированного меню для всех российских школьников. По его словам, в каждом регионе существуют свои территориальные, конфессиональные и другие особенности.