СК в Забайкалье проверит обстоятельства гибели бульдозериста в водоеме В Забайкалье началась проверка по факту гибели водителя бульдозера, провалившегося под лед

Фото: Следственный комитет забайкальского края

Следователи начали проверку по факту смерти бульдозериста в Карымском районе Забайкальского края, сообщает «МК в Чите» со ссылкой на информацию регионального Следственного управления СК РФ. По предварительным данным, мужчина погиб, провалившись на бульдозере под лед в технологический водоем на участке открытых горных работ.

Издание сообщает, что инцидент произошел 5 мая, однако известно о нем стало только шесть дней спустя. По данным следствия, 44-летний сотрудник местной золотодобывающей компании выполнял работы на бульдозере на льду технологического водоема. В результате лед не выдержал тяжести машины.

Проверка производится по статье Уголовного кодекса РФ о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека. Следователи проводят опросы руководителей и работников предприятия.

Ранее стало известно о гибели экс-футболиста московского «Спартака» Александра Каракина в результате ДТП на Минском шоссе в Подмосковье. 32-летний мужчина не справился с управлением, участвуя в ночных уличных гонках. Врачи боролись за его жизнь несколько часов, но безуспешно. Также в машине находился оператор Каракина, он госпитализирован в тяжелом состоянии.