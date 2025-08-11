Бригада медицины катастроф поможет пострадавшим при атаке БПЛА в Арзамасе Мэр Щелоков: бригада медицины катастроф прибудет на место атаки БПЛА в Арзамасе

Бригаду медицины катастроф направили для оказания возможной дополнительной помощи пострадавшим при атаке БПЛА в Арзамасе, сообщил глава города Александр Щелоков в своем Telegram-канале. По его словам, оперативные службы были задействованы незамедлительно.

Ранее в Нижегородской области, в Арзамасском округе, один сотрудник промышленного предприятия погиб и двое получили ранения в результате ночной атаки вражеских БПЛА на две промышленные зоны. Губернатор региона Глеб Никитин отметил, что на месте инцидента работают специалисты.

Тем временем в Тульской области сбили 11 БПЛА. Глава региона Дмитрий Миляев написал, что два человека погибли при атаке дронов на гражданское предприятие в Туле, трое пострадали, получив повреждения различной степени тяжести. Они были доставлены в больницу.

Кроме того, Вооруженные силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами сразу 10 регионов России в ночь на понедельник, 11 августа. В Министерстве обороны РФ информировали, что в общей сложности дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 32 цели.