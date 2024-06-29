Стало известно о пострадавших при ударе ВСУ по автомобилям под Белгородом Губернатор Белгородской области: три человека пострадали при атаках БПЛА по авто

Фото: МО Украины

Трое жителей Белгородской области пострадали при атаке украинских беспилотников, целями которых были автомобили, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в общей сложности сгорели три транспортных средства.

По словам губернатора, два человека пострадали в селе Богун-Городок Борисовского района, где дрон попал в легковушку: мужчину госпитализировали с ранениями предплечья и живота, женщину — с множественными ожогами рук и ног, верхних дыхательных путей. У обоих также зафиксировано сотрясение мозга. Еще один инцидент произошел на отрезке автодороги Зиборовка — Нечаевка — там БПЛА ударил по КамАЗу.

Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног бригада скорой доставила в городскую больницу № 2 города Белгорода, — уточнил губернатор.

По словам Гладкова, всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Он также уточнил, что в селе Богун-Городок в общей сложности были атакованы три автомобиля.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков указал, что ВСУ атаковали движущийся КамАЗ сельскохозяйственного предприятия в Шебекинском городском округе. Водитель грузовика получил травмы.