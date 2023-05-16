В Курской области нашли самодельную бомбу SHOT: в Курской области нашли самодельную бомбу с поражающими элементами в виде звездочек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщает, что в Курской области недалеко от АЗС нашли самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами в виде звездочек. По информации канала, боеприпас был вывезен на военный полигон, где впоследствии его уничтожили. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По данным SHOT, бомба была найдена в 20 метрах от АЗС Energy Oil в Рыльске, снаряд был сделан из алюминиевой трубы диаметром около полуметра, полиция ищет преступника, заложившего СВУ.

Ранее в Челябинске задержали 23-летнего мужчину, который собрал дома самодельное взрывное устройство и испытал его в лесу за городом. На горожанина завели уголовное дело по статье «Незаконное изготовление оружия». Оказалось, что мужчина уже был судим по этой статье. Теперь ему грозит до шести лет в колонии.

До этого стало известно, что у жителя Подмосковья в руках взорвалось самодельное взрывное устройство. По данным СМИ, мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами — у него оторвана кисть и контужен правый глаз.