Рецидивист испытывал бомбу в лесу под Челябинском для подготовки к диверсии SHOT: рецидивиста задержали в Челябинске после испытаний взрывного устройства в лесу

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В Челябинске задержали 23-летнего мужчину, который собрал дома самодельное взрывное устройство и испытал его в лесу за городом, сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, на горожанина завели уголовное дело по статье «Незаконное изготовление оружия». Оказалось, что ранее мужчина уже был судим по этой статье. Теперь ему грозит до шести лет колонии.

По данным SHOT, задержанный собрал самодельную бомбу в одной из квартир на улице Бородинской. Для этого он использовал несколько компонентов. Мужчина решил проверить свою разработку и отправился за город, в Каштакский бор.

СВУ сработало, но вскоре молодого человека задержали силовики. Сейчас правоохранители выясняют, с какой целью мужчина испытывал свою бомбу. По предварительной версии, он мог готовить ее для совершения диверсии.

Ранее в Челябинской области после попытки диверсии на железной дороге задержали троих человек, сообщали в региональном управлении ФСБ. Злоумышленники пытались вывести из строя оборудование на железнодорожном перегоне в ночь на 7 мая. СМИ писали, что задержанные взломали два релейных шкафа и подожгли их, на месте преступления была найдена черная балаклава. На движении поездов инцидент никак не сказался.