Больница на Сахалине закрыта на карантин из-за вспышки коронавируса

https://static.news.ru/photo/f9288f2a-a880-11ea-997e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Корсаковская ЦРБ закрыта на карантин из-за заболевших коронавирусом сотрудников и пациента. Весь персонал и пациенты сдали тесты на COVID-19, проводятся эпидемиологические мероприятия.

Люди заразились от пациента и работающего по совместительству врача.

Среди 16 новых выявленных случаев COVID-19 семь сотрудников и один пациент Корсаковской ЦРБ. Учреждение закрыто на карантин до получения результатов эпидрасследования, — написал в Telegram-канале губернатор области Валерий Лимаренко.

Откроется больница только по предписанию Роспотребнадзора. Поступающие пациенты на это время будут направляться в больницы Южно-Сахалинска и Анивы. Для экстренной госпитализации подготовлен дополнительный реанимобиль.

В Сахалинской области на сегодня зарегистрировано 204 случая заражения коронавирусом. Выздоровел 71 пациент, ещё 133 проходят лечение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что диагноз COVID-19 подтвердился у приехавшего на заработки на Сахалин жителя Белоруссии. Таким образом, число заболевших коронавирусом на острове выросло до 51.