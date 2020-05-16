Коронавирус выявили у приехавшего на Сахалин гражданина Белоруссии

https://static.news.ru/photo/72ae8778-9751-11ea-80a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Лантюхов Сергей/NEWS.ru

Диагноз COVID-19 подтвердился у приехавшего на заработки на Сахалин жителя Белоруссии. Таким образом, число заболевших коронавирусом на острове выросло до 51.

Заболевание выявлено у жителя Беларуси, приехавшего на остров для работы. Он был сразу направлен в медучреждение, — написал губернатор Сахалина Валерий Лимаренко в своём Telegram-канале.

По данным оперштаба, в Сахалинской области 28 человек уже вылечились от коронавируса и были выписаны из больниц, 23 пациента продолжают лечение.

Как писал NEWS.ru, режим ЧС введён 15 мая на острове Шикотан в Сахалинской области из-за первого случая инфицирования коронавирусом нового типа. По информации правительства области, заражённый — житель Дагестана, прибывший в регион для работы водолазом на судне «Байкал». Сахалинская область считается одним из самых эпидемиологически благоприятных регионов России: на Курильских островах до сих пор не было зафиксировано ни одного случая заражения. Шикотан в настоящее время заблокирован для въезда и выезда.