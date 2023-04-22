На месте падения авиабомбы в Белгороде найден взрывоопасный предмет Гладков: более трех тысяч белгородцев эвакуировали из-за взрывоопасного предмета

Фото: t.me/vvgladkov

Вячеслав Гладков

В Белгороде на месте нештатного падения авиационного боеприпаса нашли взрывоопасный предмет, сообщил в Telegram губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, более трех тысяч жителей близлежащих домов были в срочном порядке эвакуированы. Находку решили обезвредить на военном полигоне.

Саперами был найден взрывоопасный предмет. Взрывотехники Минобороны РФ приняли решение обезвредить его на полигоне. Оперативным штабом принято решение провести эвакуацию 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров. По предварительным данным, это более трех тысяч человек. Всем, кому будет необходима помощь по временному размещению, она будет оказана, — рассказал Гладков.

Он подчеркнул, что все эвакуированные жители, кому понадобится место для временного проживания, будут доставлены в пункты размещения с водой, горячим питанием. Их дома будут находиться под присмотром полиции, добавил белгородский губернатор.

20 апреля вечером в центре Белгорода прогремел взрыв. В результате пострадали три человека, получили повреждения многоквартирный жилой дом, линия электропередачи и несколько автомобилей. В Минобороны России заявили, что причиной инцидента стала нештатная ситуация с падением боеприпаса с сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС, который пролетал над городом.