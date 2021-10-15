Более половины жителей Новосибирска проголосовали против QR-кодов

54% опрошенных жителей Новосибирска выступили против введения системы QR-кодов при посещении баров, ресторанов и массовых мероприятий. При этом 35% респондентов согласны и «скорее согласны» с данной инициативой. Об этом пишет Сиб.фм.

При этом практически каждый третий житель Новосибирской области (35%) в целом поддерживает решение властей ввести подобные ограничительные меры и уверен, что это поможет стабилизировать санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе.

Если точнее, то 15% полностью согласны с этой инициативой, ещё 20% — скорее согласны, — говорится в отчёте исследования.

Сторонниками системы QR-кодов являются преимущественно сотрудники сферы науки и образования, а также специалисты по недвижимости, строительству и IT.

Больше всего противников данной инициативы среди адвокатов (70%), медиков и фармацевтов.

Ранее стало известно, что власти Новосибирской области приняли решение ввести обязательную вакцинацию для сотрудников некоторых отраслей, а также систему QR-кодов. С введением новых правил посещение массовых мероприятий, театров, кинотеатров, фестивалей, физкультурных, спортивных и других мероприятий допускается при наличии QR-кодов либо бумажного сертификата о профилактической прививке от COVID-19, либо отрицательного ПЦР-теста.