Более 17 млн доз вакцины от COVID-19 поступит в регионы в I квартале

https://static.news.ru/photo/3056c6b2-5d5b-11eb-bb1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

В три ближайших месяца в российские медорганизации должны поступить более 17 млн доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Мы сформировали предварительный план вакцинации на I квартал 2021 года. Исходя из того, что поступит для использования в медицинские организации, это чуть более 17 миллионов, — сообщила в эфире телеканала «Россия 1» Голикова.

Вице-премьер подчеркнула, что «если всё пойдёт без сбоев», в процесс вакцинации удастся вовлечь порядка 20 млн россиян — «либо полностью привитых двумя дозами, либо получивших одну».

Как писал NEWS.ru, российские вакцины от коронавируса должны надёжно защищать минимум год. При этом «ЭпиВакКорона» может быть более перспективна в части сроков сохранения иммунитета, сообщил профессор ДВФУ, руководитель НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г. П. Сомова, вирусолог Михаил Щелканов. По его мнению, прививаться надо любой предложенной российской вакциной, так как все они «безопасны, эффективны и все своей цели достигают».

С 18 января в России стартовала массовая вакцинация всех групп населения страны от коронавируса. Об этом объявляла Татьяна Голикова. Она уточнила, что на территории РФ для вакцинации одобрены два препарата: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 20 января была подана заявка на регистрацию третьей российской вакцины от центра им. Чумакова.