Массовая вакцинация от COVID-19 стартует в РФ

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Массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции начинается в России 18 января. Об этом объявляла вице-премьер Татьяна Голикова.

По её словам, в стране для названных целей есть две официально зарегистрированные вакцины, сообщает РИА Новости.

Прежде в России проводилась масштабная вакцинация от смертоносной инфекции, которая затрагивала определённые категории граждан. В первую очередь прививались, в частности, медики и учителя. Прививки делались первой в мире зарегистрированной вакциной «Спутник V», которую создали в центре имени Гамалеи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жителей России необходимо в принудительном порядке прививать от COVID-19. Такое мнение высказал профессор и автор книги «Вирусолог: цена ошибки» Александр Чепурнов. Он считает, что бороться с коронавирусом надо самыми серьёзными методами.