Вирусолог спрогнозировал срок сохранения иммунитета после вакцинации

https://static.news.ru/photo/5e236e40-5bc3-11eb-9d2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Российские вакцины от коронавируса должны надёжно защищать минимум год, при этом «ЭпиВакКорона» может быть более перспективна в части сроков сохранения иммунитета, сообщил профессор ДВФУ, руководитель НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г. П. Сомова, вирусолог Михаил Щелканов.

Мне кажется, что «ЭпиВакКорона» всё-таки более перспективна в плане сроков сохранения иммунитета просто потому, что пептидная вакцина с любым, даже не самым сильным адъювантом (иммуностимулятор или иммуномодулятор. — NEWS.ru) — это более понятная для иммунной системы модель, — цитирует РИА Новости Щелканова.

Выступая на учёном совете ДВФУ, профессор назвал пептидную вакцину «квинтэссенцией классической вирусологической технологии», где нет ничего лишнего, а есть только то, что надо.

Российские вакцины должны надёжно защищать минимум на год, если не гуморальными антителами, то системой клеточного иммунитета, — отметил Щелканов.

По его мнению, прививаться надо любой предложенной российской вакциной, так как все они «безопасны, эффективны, и все своей цели достигают».

Как писал NEWS.ru, специалистами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не зафиксировано ни одного летального исхода после введения вакцины от COVID-19. Об этом сообщила эксперт организации Марианджела Симао. По её словам, на данный момент в мире широко используется препарат Pfizer. Упоминаемые в СМИ побочные эффекты вакцины, в том числе анафилактический шок, являются следствием предрасположенности отдельных людей к выраженным аллергическим реакциям, подчеркнула Симао. Также представитель организации отметила, что ВОЗ отслеживает побочные эффекты вакцин и обновляет свои рекомендации в зависимости от полученной информации. Так, сейчас оценки безопасности ожидают 12 препаратов.