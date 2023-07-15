Более 100 человек эвакуировали из-под Туапсе из-за затопления Глава Туапсинского района сообщил об эвакуации 110 человек из зоны затопления

Фото: t.me/glavatuapseregion

Более 110 жителей поселка Новомихайловский Туапсинского района эвакуировали из домов после затопления в результате залповых ливней, заявил в Telegram глава района Сергей Бойко. По его словам, сейчас люди находятся в пунктах временного размещения. Экстренные службы пытаются устранить последствия наводнения.

Сегодня ударам стихии вновь подверглось Новомихайловское поселение. Залповые ливни и поднятие уровня рек стали причиной подтоплений. МЧС и все экстренные службы работают на месте. <...> Сотрудники МЧС эвакуировали более 110 человек из затопленных домовладений. Люди в безопасности, они находятся в пунктах временного размещения, — написал Бойко.

По его словам, сейчас он сам находится в Новомихайловском и курирует работу экстренных служб.

Как сообщал ранее оперштаб Кубани, трое человек числятся пропавшими без вести после прошедших ливней в Туапсинском районе Краснодарского края. В ночь на 12 июля на Туапсинский район обрушились залповые дожди — за три часа выпало 144 мм осадков. Из-за сильного ливня были подтоплены улицы поселков.