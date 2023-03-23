Бойцы «Вагнера» показали, как используют трофейную технику Бойцы «Вагнера» рассказали, что используют трофейную технику в боях за Артемовск

Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бойцы группы «Вагнера» активно используют в боях за Артемовск (украинское название — Бахмут) трофейное вооружение и технику. Чаще всего это танки и БМП, рассказал РИА Новости боец из подразделения, которое выполняет задачи под Артемовском.

Танкисты «Вагнера» ранее говорили, что ожидают на передовой появления танков Leopard в надежде развернуть немецкие машины против украинских военных.

Собеседник агентства показал трофейную БМП, которую восстановили и готовят к отправке на передовую в ДНР. По его словам, у «Вагнера» достаточно много трофейного вооружения и бронетехники. Если считать только в бронегруппе бойца, то речь идет о семи восстановленных единицах.

Если взяли трофей, то нужно восстанавливать его, ставить в строй и воевать на нем. Ты бьешь врага его же оружием, что может быть лучше! — подчеркнул боец.

Ранее глава сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия в скором времени может перейти в масштабное наступление на Артемовск. Он отметил, что основной силой в городе со стороны России являются бойцы ЧВК «Вагнер», однако они уже начинают выдыхаться. По его словам, именно этого командование ВСУ и ждало.