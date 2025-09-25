Бойцы-герои почти два месяца держали оборону в Курщине Алаудинов: бойцы ВС России выстояли в полном окружении ВСУ в Курской области

Бойцы подразделения спецназа «Ахмат» попали в полное окружение, но удерживали оборону, рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апти Алаудинов. Как пишет Telegram-канал «Россия — страна героев!», это произошло на животноводческом комплексе между Черкасским Поречным и Мартыновкой в Курской области.

Они почти два месяца были в полном окружении, не давая противнику пройти колонной через эту дорогу, уничтожая ежедневно его технику и живую силу, которая пыталась там продавиться, — отметил Алаудинов.

Ранее власти Екатеринбурга рассказали, что участник СВО Денис Михайлов продвинул линию фронта на семь километров вперед. Это произошло еще в 2024 году, однако власти рассказали о подвиге россиянина только сейчас.

До этого стало известно, что Герой России Андрей Григорьев не смог полностью посмотреть вирусное видео своего рукопашного боя с украинским военнослужащим. Он признался, что его глубоко тронуло увиденное, и предпочел не возвращаться к этому моменту.