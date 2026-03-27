Блогер лишилась зубов в погоне за красивой улыбкой

Блогер лишилась зубов после установки виниров в Иркутске

Блогер лишилась зубов после установки керамических виниров за 1,7 млн рублей в частной клинике в Иркутске, сообщил Telegram-канал Mash. Вместо ожидаемого результата у пациентки начались тяжелые осложнения. После процедуры у девушки возникли сильные боли, воспаления и нагноения.

По словам пострадавшей, есть и пить было невозможно, она потеряла вес, а временные коронки постоянно выпадали. Позже в челюстно-лицевой хирургии из каналов удалили гной. Там же выяснилось, что в корнях зубов осталась часть инструмента, использованного при лечении.

Пациентка требует от клиники более 5 млн рублей на восстановление. В медучреждении вину не признают и связывают осложнения с сопутствующим заболеванием, однако сторонние специалисты это не подтвердили.

