Блогер лишилась зубов в погоне за красивой улыбкой

Блогер лишилась зубов после установки виниров в Иркутске

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Блогер лишилась зубов после установки керамических виниров за 1,7 млн рублей в частной клинике в Иркутске, сообщил Telegram-канал Mash. Вместо ожидаемого результата у пациентки начались тяжелые осложнения. После процедуры у девушки возникли сильные боли, воспаления и нагноения.

По словам пострадавшей, есть и пить было невозможно, она потеряла вес, а временные коронки постоянно выпадали. Позже в челюстно-лицевой хирургии из каналов удалили гной. Там же выяснилось, что в корнях зубов осталась часть инструмента, использованного при лечении.

Пациентка требует от клиники более 5 млн рублей на восстановление. В медучреждении вину не признают и связывают осложнения с сопутствующим заболеванием, однако сторонние специалисты это не подтвердили.

Ранее в Дагестане медики извлекли из мочевого пузыря 79-летней пациентки салфетку, оставленную там другими врачами во время прошлой операции. Пенсионерку госпитализировали с острыми болями в брюшной полости, а после проведенной процедуры ее выписали.

До этого пациентка частной клиники перенесла экстренную операцию после планового осмотра у гинеколога. Во время взятия соскоба врач использовала пластиковую палочку с металлическим наконечником, часть которого отломилась и осталась внутри женщины.

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

