21 марта 2026 в 09:55

Бизнесмена из Мордовии задержали за оформление тысячи сим-карт для Киева

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Жителя Мордовии задержали по подозрению в государственной измене, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Установлено, что 34-летний мужчина оформил у сотовых операторов более тысячи сим-карт и еще 10 виртуальных станций. Предполагается, что он действовал по заданию военной разведки Украины.

За период с августа по октябрь 2025 года он оформил у российских операторов связи более 1000 сим-карт и 10 виртуальных станций, доступ к которым за денежное вознаграждение предоставлял кураторам из ГУР МО Украины, — говорится в сообщении.

Уточняется, что с помощью данного оборудования украинские кураторы занимались дистанционным мошенничеством в отношении российских граждан. Кроме того, задержанный помогал противнику в планировании и осуществления подрывной деятельности.

Ранее Мещанский суд Москвы санкционировал арест томского предпринимателя, обвиняемого по статье о госизмене. По данным источников, речь идет о 21-летнем Тимуре Килине. В случае обвинительного приговора ему может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы.

ФСБ
задержания
госизмены
Мордовия
Украина
сим-карты
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

