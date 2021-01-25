Бетонная плита упала на подростков в недострое под Севастополем

https://static.news.ru/photo/d4b49028-5e54-11eb-a8cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГCУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю/vk.com

В севастопольском посёлке Орловка на подростка упала бетонная плита. В результате ребёнок погиб.

По предварительной информации, в момент инцидента на объекте находились несколько подростков 14–16 лет.

В результате один ребёнок погиб под упавшей конструкцией, — цитирует «Интерфакс» сообщение источника.

Отмечается, что ещё один подросток пострадал. В Главном управлении МЧС по Севастополю подтвердили факт обрушения, но ничего не сообщили о пострадавших.

Как писал NEWS.ru, один ребёнок погиб, ещё один получил травмы при обрушении потолка. Трагедия произошла в частном доме в Ульяновской области.

По сведению ГУ МЧС по Ульяновской области, инцидент произошёл в одноэтажном жилом доме в посёлке Барыш Барышского района. В результате трагедии погиб трёхлетний мальчик. Пострадала его восьмилетняя сестра.

Глава региона поручил оказать помощь пострадавшим семьям. Кроме того, он призвал провести в муниципалитетах проверку жилищных условий семей с детьми. Отмечается, что дом был 1935 года постройки.