В Ульяновской области погиб ребёнок при обрушении потолка

https://static.news.ru/photo/7bc1c276-51af-11eb-8d26-fa163e074e61_660.jpg Фото: 73.mchs.gov.ru

Один ребёнок погиб, ещё один получил травмы при обрушении потолка. Трагедия произошла в частном доме в Ульяновской области.

Как сообщает ГУМЧС по Ульяновской области, инцидент произошёл в одноэтажном жилом доме в посёлке Барыш Барышского района. В результате трагедии погиб 3-летний мальчик. Пострадала его 8-летняя сестра.

В этот момент в гостях находились двое несовершеннолетних детей: один из них получил травму, ещё один ребёнок, к несчастью, погиб, — губернатор региона Сергей Морозов на своей странице в Facebook.

Глава региона поручил оказать помощь пострадавшим семьям. Кроме того, он призвал провести в муниципалитетах проверку жилищных условий семей с детьми.Отмечается, что дом был 1935 года постройки.

Морозов также дал поручение министерству социального благополучия и главе Барышского района оказать необходимую помощь пострадавшим семьям.

Тем временем было возбуждено уголовное дело. Кроме того, в пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что проводится проверка исполнения органами власти законодательства об обеспечении защиты жизни и здоровья детей.

Ранее, как писал NEWS.ru, пять человек получили травмы при частичном обрушении жилого дома в Лиссабоне. Инцидент произошёл утром 20 декабря. Перед обрушением в доме раздался взрыв. Всех пострадавших доставили в больницы, один из них находится в тяжёлом состоянии.