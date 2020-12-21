В Лиссабоне обрушился жилой дом

Пять человек получили травмы при частичном обрушении жилого дома в Лиссабоне.
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На месте происшествия работают около 50 пожарных. Причины взрыва пока не установлены, по одной из версий, его спровоцировали неполадки в бойлере.
В обрушившемся доме жили девять человек, двое числятся пропавшими без вести. Пожарные до сих пор не могут войти в повреждённое здание из-за риска полного обрушения.
Член городского совета Лиссабона Карлос Мануэль Кастро считает, что взрыв, возможно, произошёл после утечки газа,
Ранее NEWS.ru сообщал о происшествии в школе № 11 в подмосковном Орехово-Зуево. 7 декабря в учебном заведении обрушился потолок — упали две подвесные панели. В школе в этот момент находились педагоги и дети, однако никто из них не пострадал. Последствия обрушения оперативно устранили.