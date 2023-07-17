Для челябинцев организовали бесплатные курсы военной подготовки В Челябинской области организовали бесплатные курсы военной подготовки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Копейске Челябинской области в военно-патриотическом клубе «Медведь» организовали бесплатные курсы военной подготовки для взрослых. В течение 30 часов всех желающих планируют научить стрелять, ориентироваться на местности и оказывать медицинскую помощь в боевых условиях. Преподаватель ОБЖ, записавшийся на курс, рассказал ОТР, что хочет организовать похожие уроки для своих учеников и, в связи с этим, решил подтянуть собственные навыки и знания.

Я бы хотел поднять свой уровень стрелковой подготовки. Когда-то было неплохо, но из-за отсутствия практики — потерял навык, — уточнил преподаватель.

До этого в военно-патриотическом клубе обучали только юнармейцев. Но, по просьбам жителей, появилась программа для взрослых. Преподавателями стали председатель ассоциации боевых единоборств, отставной военный Егор Севастьянов и его сын, прошедший срочную службу. Курс длится 10 дней. В него вошла теоретическая часть, в ходе которой курсанты изучают права и обязанности военнослужащих, и практика. После выпуска первой группы планируется сразу приступить к набору следующей и сделать обучение постоянным на время проведения специальной военной операции.

Депутат Госдумы Олег Смолин ранее рассказал, что элементы предмета ОБЖ и азы военной подготовки будут преподаваться российским школьникам в рамках новой дисциплины «Основа безопасности и защита Родины». По его словам, это стало компромиссным решением.