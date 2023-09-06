Беспилотник самолетного типа сбили над Брянской областью Богомаз сообщил о сбитии БПЛА над Навлинским районом Брянской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Навлинским районом Брянской области, сообщил в Telegram губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет.

Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака. <...> Над Навлинским районом сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте, — написал Богомаз.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Вечером 5 сентября средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат в небе над Белгородской областью. В Минобороны отметили, что ВС РФ пресекли попытку Киева совершить атаку на объекты на территории России.

Ранее МО РФ рассказало об уничтожении в ночь на 4 сентября двух беспилотников Вооруженных сил Украины, которые пытались атаковать Крым и Курскую область. При этом украинская армия использовала беспилотники самолетного типа. До этого над Белгородской областью сбили два беспилотника ВСУ.