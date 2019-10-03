https://static.news.ru/photo/4a04207e-e5ec-11e9-a3a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В организации «Белый счётчик» отвергли возможность «каруселей» на согласованной акции оппозиции 29 сентября в Москве. Ранее один из Telegram-каналов разместил ролик, на котором под музыку через участок оцепления заходили и выходили люди, как на карусели.

Видео не доказывает наличие людей, которые входили бы на митинг непосредственно после того, как с него вышли, — цитирует «Интерфакс» сообщение организации.

По их мнению, поток людей, циркулирующих через рамки — иллюзия, возникающая из-за пересекающихся потоков. К тому же эта иллюзия поддерживается низким качеством и высокой скоростью видео, если же смотреть запись замедленно и без музыки, это легко опровергается. Также в организации считают, что даже теоретически «карусель» не смогла бы увеличить численность митинга на величину, превосходящую погрешность измерения.

Как писал News.ru, митинг в поддержку политзаключённых прошёл на проспекте Академика Сахарова 29 сентября. Ведущими выступили главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов и журналист «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр. Со сцены спели артисты групп «Несчастный случай» и «Хадн дадн». Последним выступающим стал лидер Либертарианской партии Михаил Светов, до него выступали политики Алексей Навальный и Любовь Соболь, журналист Илья Азар, бывшие фигуранты дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло, Даниил Конон, Владислав Барабанов и Валерий Костенок.

По данным «Белого счётчика», акцию к 16:30 посетили 24,3 тысячи человек. Столичная полиция сообщала о 20 тысячах протестующих.