Белгородский губернатор сообщил о ЧП с беспилотником Губернатор Белгородской области: беспилотник сбросил взрывное устройство в селе Головчино

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ЧП, произошедшем в Грайворонском городском округе. По его словам, там беспилотный аппарат сбросил взрывное устройство на крышу администрации населенного пункта. Соответствующую информацию глава региона опубликовал в личном Telegram-канале.

Несколько минут назад с квадрокоптера на здание администрации сельского поселения села Головчино было сброшено взрывное устройство. Загорелась крыша, — написал Гладков.

Он добавил, что, по предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные и пожарные службы.

Ранее Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попал один из населенных пунктов в Волоконовском районе Белгородской области. Пострадавших нет. По его сведениям, без света остаются село Тишанка и хутор Шаховка.

Он также рассказал, что украинские военные обстреляли села Тишанка и Новая Таволжанка Белгородской области. По его словам, в Тишанке снаряд упал возле офиса местного семейного врача, в здании были выбиты стекла. Пострадавших нет.