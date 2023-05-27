Белгородские власти рассказали подробности обстрела Шебекино Гладков: после обстрела ВСУ Шебекино никто не пострадал

Фото: t.me/vvgladkov

Глава Белгородской власти Вячеслав Гладков подтвердил в Telegram факт обстрела Шебекино 27 мая. По словам главы региона, пострадавших нет. Гладков добавил, что взрывной волной от прилета снаряда поврежден фасад и выбиты стекла в ледовой арене, на территории парковки повреждено дорожное полотно и пешеходный мост.

Под обстрелом ВСУ город Шебекино. Пострадавших нет, но одной женщине стало плохо в результате перенесенного стресса. Сейчас наши самообороновцы доставляют ее в районную ЦРБ, — написал он.

27 мая Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ вели массированный обстрел города Шебекино Белгородской области. По данным канала, один из снарядов упал рядом с ледовым дворцом. Минобороны России не подтверждало данную информацию.

26 мая губернатор Белгородской области сообщил, что украинские военные вновь обстреляли Шебекинский район. В результате атаки повреждены частные дома, уличный газопровод, а также пострадал мужчина, который получил ранения головы и правой ноги.

По его словам, в Шебекино осколками снарядов также повреждены крыши двух частных домов, шесть автомобилей, разбиты дороги и светофор. Кроме того, в результате обстрела повреждения получила линия электропередачи в селе Безлюдовка. Без света остались три населенных пункта: Графовка, Пристень и Ивановка.